Соловьев объяснил, как отличает Дину Аверину от сестры-близняшки

Недавно стало известно, что фигурист Дмитрий Соловьев и гимнастка Дина Аверина встречаются. Роман двух спортсменов начался во время съемок ледового шоу. Причем влюбленные тщательно скрывали свои отношения, однако уже тогда в Сети поползли слухи, что между Дмитрием и Диной не просто дружба.

Лишь позднее Соловьев и Аверина перестали скрываться, признавшись, что у них любовь. В свежем интервью "ОК!" Дмитрий рассказал, как ему удавалось отличать Дину от ее сестры-близняшки Арины.

"Но если честно, первые три дня я не мог различить Дину и Аришу. Смотрел на их цепочки. У Дины была серебряная, а у Ариши — черная. Только так и различал, но потом понял, что девочки абсолютно разные: и внешне, и внутренне", - сообщил Дмитрий.

Недавно Соловьев и Аверина подали заявление в ЗАГС. Влюбленные намерены официально оформить отношения. Для Дины этот брак станет первым, а для Дмитрия - вторым. От первого брака у него есть сын Александр.