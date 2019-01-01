Псевдоним "Краснов": Трампа объявили агентом КГБ

Президент США Дональд Трамп в советские годы был завербован Комитетом государственной безопасности. Произошло это, когда будущий политик был 40-летним предпринимателем, утверждает бывший председатель Комитета национальной безопасности Казахстана Альнур Мусаев.

Как написал Мусаев на своей странице в Facebook*, в 1987 году он служил в 6-м Управлении КГБ СССР в Москве. Наиболее важным направлением работы этого управления была вербовка бизнесменов из капиталистических стран.

В рамках этой деятельности, как уверяет Мусаев, был завербован и Трамп, получивший псевдоним "Краснов".

Однако заявление экс-главы Комитета нацбезопасности Казахстана было встречено скептически. Политолог Данияр Ашимбаев предположил, что Мусаев, сбежавший из Казахстана в Европу из-за обвинения в госизмене, таким способом пытается "поиграть в старую игру и напомнить о себе миру, а может, его попросил кто-нибудь из его европейских кураторов", отмечает онлайн-издание "Курсив".

Ранее ветеран ГРУ Владимир Винокуров рассказал, что норвежский политик Йенс Столтенберг задолго до назначения генеральным секретарем НАТО находился в разработке советской разведки. Ему присвоили агентурный псевдоним Стеклов.

В 2019 году архив рассекретил характеристику, которую в Комитете государственной безопасности СССР в свое время дали Владимиру Путину. Кадровики КГБ отмечали, что он морально устойчив и пользуется авторитетом среди сослуживцев.

* принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России