Зеленский принялся активно дружить с Европой против Трампа

Глава киевского режима Владимир Зеленский оригинально отреагировал на критику из Вашингтона. На фоне обострения отношений со своим прежде главным спонсором Зеленский активно отчитывается в соцсетях о теплых отношениях с Европой.

В своем Telegram-канале Зеленский рассказал, что 21 февраля успел пообщаться с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, президентами Польши и Чехии Анджеем Дудой и Петром Павелом, главой правительства Швеции Ульфом Кристерссоном, премьером Словении Робертом Голобом, канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Своих визави Зеленский благодарит за помощь, а затем вставляет фразы про "роль Европы за столом переговоров" и "ничего о Европе без Европы", напоминая, что европейских политиков, как и украинских, не позвали на российско-американские переговоры в Саудовской Аравии.

Делать резкие заявления в адрес США Зеленский не отважился, однако отметил, что "важно, чтобы Соединенные Штаты стояли рядом с нами".

Американский лидер Дональд Трамп, обвинивший Зеленского в корысти, тем временем усомнился, что сделка по редкоземельным металлам может представлять интерес для Соединенных Штатов. Именно ее Киев надеется использовать, чтобы заинтересовать президента США и выторговать для себя выгодные условия перемирия с Россией.