ФНС объяснила, когда за теплицы придется платить налог

Налогом на имущество физических лиц облагаются бани, сараи, теплицы и иные хозяйственные постройки, если имеется набор определенных характеристик. Об этом в пятницу, 21 февраля, рассказали в Федеральной налоговой службе (ФНС).

В ведомстве уточнили, что платить налог придется, если данные о постройке имеются в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Для внесения в реестр сведений необходимо наличие признаков капитального строения: прочная связь с землей, а также невозможность перемещения без несоразмерного ущерба.

Разборные теплицы, навесы и другие объекты, не обладающие этими признаками, под налогообложение не подпадают. Налог не будут взимать и с объекта, зарегистрированного в ЕГРН, если его площадь не превышает 50 квадратных метров, сообщает РИА Новости.

Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей предложил разработать схему семейного налогообложения, в которой доход гражданина будет оцениваться с учетом его семейного статуса и наличия детей. Эксперты полагают, что такой подход поможет в кратном увеличении числа многодетных семей в России.

Тем временем правительство утвердило возможность отсрочки по уплате налогов для некоторых жителей Курской области. Имущественные налоги можно заплатить позднее, если человек жил в приграничье, куда вторглись украинские националисты.