В США впервые за 15 лет заключённого казнят путём расстрела

Власти штата Южная Каролина впервые за 15 лет казнят заключённого методом расстрела. Об этом в субботу, 22 февраля, сообщило агентство Associated Press.

67-летний Брэд Сигмон из Южной Каролины был приговорён к смертной казни за то, что до смерти забил битой родителей своей бывшей возлюбленной, после чего похитил её.

Сигмон не выбрал в качестве метода казни электрический стул, объяснив это тем, что тот "сожжёт и сготовит его заживо", поэтому предпочёл расстрел. С 1967 года всего три человека в США были казнены подобным образом.