В Курской области наградили добровольцев из отряда "Барс-Тигр"

День за днём выбивают врага с занятых позиций российские военные в Курской области. За мужество и отвагу, проявленные в ходе выполнения боевых задач в приграничных районах, высоких наград удостоены бойцы приморского добровольческого отряда "Барс-Тигр".

Дальневосточникам вручили ордена Мужества, медали "За заслуги перед Отечеством" I-й и II-й степени и "За храбрость".

Сразу после награждения добровольцы вернулись на свои позиции для дальнейшего выполнения поставленных боевых задач, сообщает "ТВ Центр".