Маск грозится отключить Starlink на Украине

США отключат Starlink на Украине, если Владимир Зеленский откажется подписывать соглашение о полезных ископаемых. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники.

Для ВСУ система глобального интернета, созданная Илоном Маском, является жизненно важной составляющей на фронте. Без неё украинские военные не смогут вести боевые действия. Сейчас на линии соприкосновения у ВСУ функционирует несколько сотен терминалов Starlink.

Президент США Дональд Трамп принуждает Киев подписать соглашение о разработке и поставках редкоземельных металлов. С его помощью глава Белого хочет компенсировать 400-500 миллиардов долларов, потраченных на поддержку Украины. Владимир Зеленский пока отказывается подписывать документ.