После массированной артподготовки штурмовые подразделения российских войск прорвали линию обороны ВСУ на Сумщине. Вошли и закрепились рядом с лесничеством Новенькое. Сейчас основная задача – перерезать главную дорогу, которая ведет к курской Судже. Если получится, то эта стремительная операция группировки "Север" сможет полностью блокировать националистов в Курской области.

Времени опомниться и провести ротацию у ВСУ нет. Боевиков и техники в Сумской области сосредоточено немало. По разным оценкам, примерно пять тысяч солдат, до двухсот танков, бронетранспортёров и самоходок.

За медийной шумихой об успешном контрнаступлении в Курской области киевский генштаб незаметно пропустил роковой для себя удар на Харьковщине. Российские войска освободили посёлок Тополи и без особого шума захватили последние опорники ВСУ на подходах к Купянску. Сегодня авангард наших подразделений уже буквально стоит около городских ворот.

Другая серия атак, которая решает судьбу всего укрепрайона ВСУ в Красноармейске, идёт в эти минуты. Морпехи уничтожают бронетехнику противника. Вытеснить наш авангард с городских окраин бандеровцы не смогли. Более того, потеряли Улаклы и Зелёный Гай. Остатки националистов, сегодня были полностью разгромлены. Оба населённых пункта освобождены и зачищены.