Белоусов: Наступил решающий момент в противостоянии с Западом

Сегодня для России наступил решающий момент в противостоянии с коллективным Западом. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов на вручении государственных наград военнослужащим, которые проявили мужество и героизм при исполнении воинского долга.

Офицеры удостоены медалей “Золотая звезда”, а также именного огнестрельного оружия. После торжественной церемонии Белоусов провёл с военнослужащими встречу, на которой обсудили развитие инфраструктуры в воинских гарнизонах и в пунктах постоянной дислокации. Также глава Минобороны поздравил военных с наступающим Днём защитника Отечества и пожелал новых достижений в ратном деле.

"Детально знаком с историей подвига каждого из вас, и могу с уверенностью сказать, что ваши героические поступки заслуживают глубочайшего уважения, являются примером для молодого поколения и всех граждан", - отметил министр.