Поникший и задумчивый главарь киевского режима, преданный американцами - снова на обложке немецкого "Шпигеля". Журналисты сетуют: "Сначала Зеленский, а потом Европа?". Как пишут авторы, для украинского шоумена не осталось больше ролей. Как сказал американский телеведущий Алекс Джонс, где-то через месяц Зеленскому надо прыгать в самолёт и бежать из страны.

Дональд Трамп требует провести выборы на Украине. Но сначала хочет вернуть деньги, потраченные на войну. Как пишет Wall Street Journal, соглашение о минералах может быть подписано 22 февраля. "Мы вложили в Украину в три раза больше денег, чем Европа. Поэтому мы либо подпишем сделку, либо с Зеленским будет много проблем", - сказал президент США.

Киевские СМИ сообщают, что на Банковой не спали всю ночь, разрабатывая лучшие для себя условия сделки. Зеленский понимает, что сейчас у него последний шанс выцыганить себе хоть что-то. Но насколько это ему поможет? И захочет ли Трамп его видеть?

Новый раунд переговоров России и США, заявляет Трамп, начнётся 25 февраля. В истерике Зеленский обзванивает европейских политиков, которые сейчас сами в шоке. Желая сорвать встречу, Франция и Эстония 24 февраля собирают чрезвычайное заседание министров обороны с участием бюрократов из ЕС и НАТО.

В Германии, где 23 февраля пройдут досрочные парламентские выборы, обстановка близкая к кризису власти. Фридриху Мерцу, который по всем опросам, скорей всего, станет будущим канцлером, нынешний ставит палки в колёса. По крайней мере, в диалоге с Америкой точно. Впрочем, сам Олаф Шольц покидает пост с худшим личным рейтингом за время новейшей истории ФРГ.