Собянин: Благодаря реновации современное жильё получат около миллиона москвичей

За 14 лет в Москве возведено почти 150 миллионов квадратных метров недвижимости, почти половина из них - жилой. Как рассказал на своей странице "ВКонтакте" мэр Сергей Собянин, столица сохраняет высокие темпы строительства.

Особое внимание - программе комплексного развития территорий. В настоящее время началась реализация 108 проектов, до конца года их количество увеличится до 150. Также завершат все работы на месте бывшей промзоны Октябрьское Поле.

Кроме того, по программе реновации в новые квартиры переедут около миллиона москвичей. Уже введено в эксплуатацию более пяти с половиной миллионов квадратных метров жилья. Это позволит расселить свыше тысячи двухсот старых домов.