В Москве прошёл концерт финалистов "Движения патриотической песни"

Яркое событие в культурной жизни столицы: в Москве состоялся концерт финалистов проекта "Движение патриотической песни". На сцене выступили десять молодых артистов - победителей предварительных отборочных этапов. Они исполнили свои произведения в дуэтах со звездами российской эстрады, сообщает "ТВ Центр".

По итогам мероприятия лучшие из лучших получат возможность снять профессиональный музыкальный клип на свою песню. Видео будут размещены в социальных сетях популярных артистов и интернет - ресурсах проекта, что значительно расширит аудиторию молодых талантов.

"На конкурс прилетело более 160 заявок из 124 городов и очень сложно было десять победителей отобрать. Но вот это и есть селекция, выборка всего самого лучшего, что должно лететь как новая волна в российской музыке. Поэтому спасибо президентскому фонду культурных инициатив, АНО "Интеграция", которые проводят эту важную работу", - сказал певец Денис Майданов.