Захарову и Певцова вернули в "Ленком"

Актёры Дмитрий Певцов и Александра Захарова возвращаются на сцену легендарного "Ленкома". Об этом в беседе с АГН "Москва" сообщил художественный руководитель тетра Владимир Панков.

По его словам, Певцов будет снова играть в культовом спектакле "Юнона и Авось", а Захарова вернётся в "Вишнёвый сад".

"Я понимаю, что это, наверное, сложно, но мы стараемся закончить с конфликтами. Я не погружаюсь в них, а пытаюсь уравновесить. Атмосфера должна вернуться в дом", - сказал Панков.

Около месяца назад прежний руководитель "Ленкома" Марк Варшавер отстранил Певцова и Захарову от игры в театре. 23 января его назначили на вновь созданную должность – почётный президент театра, а место художественного руководителя занял Владимир Панков.