Татьяна Сергаева назначена тренером сборной России по художественной гимнастике

Татьяна Сергаева стала главным тренером сборной России по художественной гимнастике. Об этом сообщил президент Федерации гимнастики России Олег Белозёров.

Сергаева на этом посту сменила Ирину Винер, которая возглавляла национальную команду без малого четверть века. 12 февраля Винер покинула пост главного тренера, напоминает ТАСС.

Сергаевой 55 лет. Она начинала карьеру в Нижнем Новгороде тренером по художественной гимнастике. С 2010 года работала старшим тренером сборной России в групповых упражнениях.

Её воспитанницы - Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Мария Толкачёва. Сергаева имеет звания мастера спорта СССР, заслуженного тренера России, награждена орденом Дружбы.