Собянин рассказал об уникальных детских площадках на ВДНХ

На территории ВДНХ появятся 25 уникальных пространств для игр, развития и обучения детей. Как рассказал на своей странице "ВКонтакте" мэр Сергей Собянин, их выполнят в стиле исторических павильонов и свяжут с действующими экспозициями выставки.

Так, на площадке "Космос" возле музейного комплекса "Буран" и центра "Космонавтика и авиация" появится модуль "Марсопорт". Там дети почувствуют себя покорителями Вселенной. А проверить свою ловкость и смелость, и расширить кругозор они смогут в зоне "Новое мышление" в инновационно-образовательном комплексе "Техноград". Там появятся винтовые горки и полоса препятствий.

На площадке "Природа" рядом с центром "Цветоводство" установят канатную паутину и интерактивные лабораторные колбы. Мэр отметил, уже на первых пяти объектах работы начнутся уже в этом году.