На юге Москвы строят три православных храма

В департаменте градостроительной политики Москвы сегодня прошло совещание, где обсудили строительство новых православных церквей на юге столицы. В заседании принял участие советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

В округе возводят три храма. Один из них - в честь Архангела Божия Михаила в Царицыне. Работы планируют завершить в этом году.

Второй храм - в честь святой блаженной Ксении Петербургской - строят на территории бывшей промзоны "ЗиЛ". Комплекс будет выполнен в стиле русского модерна и гармонично впишется в городское общественное пространство.

Ещё одна церковь - в честь святого пророка Божия Даниила на Кантемировской, сообщает "ТВ Центр".