Водители ФСО показали мастерство на соревнованиях в Подмосковье

Престижные состязания с участием лучших образцов российского автопрома проходят в Подмосковье. Участники первенства Гаража особого назначения – водители ФСО - соревнуются в непростых зимних условиях.

Гоночная трасса покрыта плотным слоем снега и льда. И здесь главные задачи - не только удержать машину на дороге, но также правильно входить в повороты и уложиться в отведённое время.

Именно на этих состязаниях в 2019 году публике показали российские автомобили представительского класса “Аурус”. И сегодня зрители вновь смогли убедиться в отличных характеристиках этих моделей, которые превосходят западные аналоги, сообщает "ТВ Центр".