США внесли в ООН проект резолюции по Украине

Проект резолюции по урегулированию украинского конфликта будет представлен на рассмотрение Генассамблеи ООН 24 февраля. Об этом сообщил госсекретарь США. По словам Марко Рубио, Вашингтон предложит исторический документ, который следует поддержать всем участникам организации, чтобы проложить путь к миру.

В тот же день в Брюсселе на экстренное заседание соберутся министры обороны европейских стран, чтобы обсудить расширение военной поддержки Киева. В Евросоюзе не на шутку обеспокоены остановкой американской помощи ВСУ и шокированы последними заявлениями Дональда Трампа.

В частности, он принуждает Киев подписать соглашение о разработке и поставках редкоземельных металлов. С его помощью глава Белого дома хочет компенсировать 400-500 миллиардов долларов, потраченных на поддержку Украины. Владимир Зеленский пока отказывается подписывать документ.