Следственный комитет установил и задокументировал факты поставок оружия Украине из более чем десятка стран, в том числе ФРГ, Британии, Канады и Финляндии. Эту тему обсудил глава ведомства Александр Бастрыкин на оперативном совещании в Донецке.

Председатель СКР также заслушал доклады по расследованию преступлений ВСУ, о которых ранее не сообщали. Так, в марте 2022 года неонацисты убили трёх мирных жителей рядом с аэропортом Мариуполя. Боевики открыли огонь на поражение из автоматов.

Кроме того, в суд направлено уголовное дело киевских радикалов Дмитрия Корчинского и Алексея Середюка. Они заочно арестованы и объявлены в розыск за публичные призывы к уничтожению русских граждан. Ещё одной темой совещания стала поддержка ветеранов Великой Отечественной и войны в Афганистане.

Также в Донецке председатель Следственного комитета возложил цветы к доске памяти сотрудников ведомства, погибших при исполнении воинского долга, сообщает "ТВ Центр".