Германии предрекли беспорядки после парламентских выборов

Завтра в Германии пройдут парламентские выборы. Многие эксперты прогнозируют, что по их итогам в стране могут начаться масштабные протесты, сообщает "ТВ Центр".

Так, некоторые эксперты не исключают событий по сценарию украинского Майдана. Поводом может стать высокий результат в поддержку партии "Альтернатива для Германии". Она сейчас активно набирает популярность, но в коалицию с правыми никто из крупных политических сил вступать пока не собирается.

Когда сторонники "АдГ" поймут, что их интересы больше нельзя игнорировать, то вполне вероятно выйдут с протестами на улицы.