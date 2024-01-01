В Курской области отражены три контратаки ВСУ

Группировка "Север" отразила три контратаки ВСУ в Курской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Также в минувшие сутки авиация и артиллерия поразила живую силу и технику противника в районах 17 населённых пунктов. ВСУ потеряли более 190 военнослужащих, уничтожены три танка, шесть боевых машин пехоты, четыре бронетранспортёра.

6 августа 2024 года украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Армия России предотвратила их продвижение вглубь страны. Сейчас идёт вытеснение противника с приграничных территорий. В Курской, Брянской и Белгородской областях с 10 августа действует режим КТО.