Мошенники стали маскироваться под технических специалистов

Мошенники изобрели новый способ обмана россиян. О нём рассказали в компании МТС.

Теперь аферисты звонят гражданам от лица технических специалистов крупных компаний-разработчиков программного обеспечения, сообщил РИА Новости директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук.

Преступник звонит и сообщает ничего не подозревающему абоненту, что система зафиксировала подозрительную активность на его устройствах, необходимо провести срочную проверку для защиты личной информации и предотвращения утечек данных. Что характерно, при этом злоумышленник не просит сообщить ему коды из СМС-сообщений, а хочет, чтобы абонент включил демонстрацию экрана на смартфоне.

После этого мошенник предлагает скачать некое приложение, которое защитит устройство пользователя. На самом деле, с помощью этого пиратского софта лжеспециалист получает полный доступ к устройству. Дальше дело техники – мошенник входит в банковские приложения и ворует деньги. В связи с появлением этого вида мошенничества россиянам посоветовали никогда не устанавливать незнакомые приложения.