Москвичей предупредили о сильных ночных морозах

Зима на прощанье решила преподнести сюрприз жителям столичного региона. Ближайшие три ночи в Москве и Подмосковье будут очень холодными. Осадков не ожидается.

По данным Гидрометцентра, в ночь на 23 февраля столбики термометров в регионе опустятся до минус 11-13, а местами – до минус 17 градусов. Следующей ночью температура будет ещё ниже - местами ожидается до 18 градусов мороза.

Наконец, самой холодной ночью последнего месяца зимы станет ночь с 24 на 25 февраля. Морозы усилятся до минус 20 градусов. К концу следующей недели ожидается повышение температуры до нулевой отметки.