Собянин рассказал об использовании современных ИТ-решений в экономике

Во всех сферах экономики Москвы используются современные ИТ-решения. Об этом на своей странице "ВКонтакте" рассказал Сергей Собянин.

Мэр сообщил, что на столицу приходится 70,9% оборота ИТ-сектора страны. Оборот в этой сфере неуклонно растёт, только в прошлом году московские фирмы заработали 4,9 триллиона рублей.

Больше всего зарабатывают разработчики софта и представители ИТ-консалтинга. Далее идут создатели баз данных, хостинг-провайдеры и операторы веб-платформ.

Московские власти оказывают поддержку разработчикам ПО. В частности, им доступны низкие налоговые ставки и получение льготных кредитов.