Российские войска решительно доказывают превосходство в ратном деле. В зоне спецоперации наши мотострелки и десантники прорвали оборону неонацистов на правом берегу реки Оскол. Идут штурмы нескольких опорных пунктов в пяти километрах от Купянска.

Наиболее тяжёлая ситуация для врагов Отечества - в курском приграничье, Сумской и Харьковской областях. Экипажи вертолётов Ка-52 нанесли сокрушительные удары по мобильным группам противника, не позволив ВСУ провести ротацию.

В освобождённых от боевиков районах наши военные помогают мирным жителям. В селе Улаклы в ДНР бойцы эвакуировали семью с детьми, которая пряталась в подвалах от обстрелов киевских радикалов. Военнослужащих, проявивших мужество и героизм, сегодня представили к госнаградам. Церемонии прошли в нескольких районах зоны СВО, сообщает "ТВ Центр".