В Германии сегодня стартовали досрочные выборы в Бундестаг. Жители республики голосуют за новый состав парламента. Выборы назначили после развала правящей коалиции и вотума недоверия Олафу Шольцу. Первое место прочат консервативному блоку ХДС/ ХСС во главе с Фридрихом Мерцем. Впрочем, главной политической сенсацией называют высокие рейтинги правой партии "Альтернатива для Германии".

День накануне выборов прошёл в митингах. В СМИ заговорили о возможном "немецком майдане". Ультраправые в Берлине требовали отмены существующей миграционной политики. А левые старались перекрыть им маршруты. Противоборствующие стороны с трудом удерживала полиция.

В стране, которая долгие годы была символом стабильности, кризис во многих сферах. Экономика уже пять лет находится в стагнации. Увеличилось и количество преступлений, совершаемых мигрантами.

Сегодня Германия голосует за партии, которые сформирует парламент. Та, которая наберет большинство голосов, создаст правящую коалицию и выдвинет кандидата в канцлеры. На втором месте впервые в истории может оказаться "Альтернатива для Германии" во главе с Алис Вайдель. Партия выступает за отказ от антироссийских санкций и поставок оружия Киеву. А ещё её поддерживает правая рука Трампа - Илон Маск. Социал- демократы, которых возглавляет действующий канцлер Олаф Шольц, по опросам - на третьем месте.

Среди претендентов в Бундестаг ещё партия "Зелёные. Есть шанс, что преодолеет пятипроцентный порог прохождения в парламент и "Союз Сары Вагенкнехт". От этих выборов зависит не только будущее немцев. Перемен ждут в целом во всей Европе.