Путин поздравил военных с Днём защитника Отечества

В России сегодня отмечают День защитника Отечества. Одним из первых ветеранов, личный и гражданский состав Вооружённых сил поздравил Владимир Путин, сообщает "ТВ Центр".

Президент поблагодарил их за честную и безупречную службу Родине. Глава государства отдельно отметил участников специальной военной операции, подчеркнув их силу духа и решимость побеждать.

Особые слова поздравления нашим солдатам и офицерам – участникам специальной военной операции. Сегодня, рискуя жизнью и проявляя отвагу, они решительно отстаивают родную землю, национальные интересы и будущее России. Именно вы – главные герои Дня защитника Отечества, который отмечает вся наша страна.

Путин отметил, что воинская служба всегда пользовалась особым почётом, была и остаётся делом чести, а чувства патриотизма воспитаны самой нашей историей и передаются из поколения в поколение.