Собянин поздравил военнослужащих с праздником

Свои поздравления ветеранам, военнослужащим и участникам спецоперации в честь Дня защитника Отечества опубликовал на своей странице в соцсети Сергей Собянин, и пожелал крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия.

По словам мэра, праздник подчёркивает наше глубокое уважение и безмерную благодарность воинам всех поколений. Их мужество, стойкость и патриотизм навсегда вписаны в героическую историю Родины.

Великая Победа, 80-летие которой мы отмечаем в этом году, служит неиссякаемым источником духовной силы. Беспримерный подвиг фронтовиков сегодня вдохновляет участников СВО, отметил Собянин.