Россия отмечает День защитника Отечества

Сегодня в России отмечается День защитника Отечества. Торжественные мероприятия проходят по всей стране - чествуют ветеранов и военнослужащих.

Первыми праздник встретили на Дальнем Востоке. В Забайкальском крае, Приморье, на Сахалине почтили память героев Великой Отечественной войны и возложили цветы к Вечному огню. В Хабаровском крае провели хоккейный матч, приуроченный к празднику.

В Новосибирской области состоялся праздничный концерт "Отчизна гордится вами" - любимые военные песни исполнили участники народных хоров, военных оркестров и ансамблей, сообщает "ТВ Центр".