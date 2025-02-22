Путин обсудил с Совбезом отношения с партнёрами на постсоветском пространстве

Владимир Путин собрал 22 февраля совещание по видеосвязи с постоянными членами Совета безопасности России. Президент предложил обсудить отношения с государствами на постсоветском пространстве, сообщает РИА Новости.

С докладами на совещании с главой государства выступили министр иностранных дел Сергей Лавров и глава ФСБ Александр Бортников.

В частности, Путин попросил Лаврова рассказать о последних зарубежных поездках. Известно, что глава МИД 18 февраля был в Эр-Рияде на переговорах с американской делегацией, а 20 февраля принял участие во встрече глав МИД G20 в Йоханнесбурге.