Трамп назвал дату второго раунда переговоров России и США

Второй раунд переговоров США и России пройдёт 25 февраля. Об этом сообщил Дональд Трамп.

Президент США проинформировал, что российская и американская делегации снова встретятся в Саудовской Аравии, приводит слова Трампа издание "АиФ" со ссылкой на американскую общественную сеть C-Span.

12 февраля состоялся первый после переизбрания Дональда Трампа его телефонный разговор с Владимиром Путиным. Президенты России и США говорили около полутора часов. Обсуждалась ситуация на Украине, другие мировые проблемы.

18 февраля в Эр-Рияде прошла встреча российской и американской делегаций, она стала первым шагом к началу переговоров между Россией и США на высшем уровне. Москва и Вашингтон сейчас готовят встречу президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.