Киев планирует обмен пленными с РФ по формуле "всех на всех"

Киев работает над обменом пленными с Россией в формате "всех на всех". Об этом в воскресенье, 23 февраля, заявил местным СМИ глава секретариата координационного штаба Украины по обращению с военнопленными Богдан Охрименко.

"Если договоренности об обмене всех удерживаемых нами лиц будут достигнуты, мы отдадим их российской стороне. И, соответственно, российская сторона вернет всех" — сказал он.

Охрименко подчеркнул, что потенциальная договорённость распространяется не только на военнопленных, но и на гражданских лиц.