Бивол взял реванш у Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Российский боксёр Дмитрий Бивол взял реванш у соотечественника Артура Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе. Об этом в воскресенье, 23 февраля, сообщает ТАСС.

Поединок российских боксёров проходил в Эр-Рияде на "Kingdom Arena" и длился все 12 раундов. Победитель был определен судейским решением.

Первая встреча Бетербиева и Бивола на профессиональном ринге состоялась в октябре прошлого года. Тогда Бетербиев одержал победу решением судей, став абсолютным чемпионом мира.