Военным на передовой вручили награды по случаю праздника

На боевом посту встречают День защитника Отечества участники СВО. За мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий, наши военные удостоены высоких государственных наград.

Ордена Мужества, медали "За отвагу", "За храбрость", "За спасение погибавших" и Георгиевские кресты IV степени на передовой вручили танкистам группировки "Центр". Все они не раз доказывали свой профессионализм и самоотверженность в ходе боевых действий.

Медали из рук командира соединения получили и военные связисты группировки "Восток". Их бесперебойная работа позволяет координировать действия в самых горячих сражениях. А в Курской области высоких наград удостоены морские пехотинцы. День за днём они выбивают врага из приграничных районов, сообщает "ТВ Центр".