Вашингтон ужесточает условия сделки с Киевом по использованию полезных ископаемых. Теперь Трамп хочет забрать не только полезные ископаемые, а всё, что может принести доход. Украина должна отказаться от половины своих доходов от природных ресурсов, включая полезные ископаемые, газ и нефть, а также от половины поступлений с портов и другой инфраструктуры.

Свою часть доходов Украина будет перечислять в специально созданный фонд, принадлежащий американцам, пока сумма на счету не превысит 500 миллиардов долларов. Пока нет сигналов, что в Киеве подпишут документ. Уже даже не Зеленский, а спикер Рады Стефанчук заявил, что рассматривать договор начнут только со следующей недели. То есть снова тянут время.

Из этой кабалы украинский народ уже не выпутается. Американцы сначала развязали войну чужими руками, на чём заработала их промышленность и производители оружия. А теперь пришёл Трамп, который объявил, что всё было не бесплатно и сейчас Киеву нужно самому прыгнуть в долговую пропасть.

По словам Трампа, новый раунд переговоров США и России пройдёт 25 февраля в Саудовской Аравии. Одна из тем касается взаимного сокращения военных бюджетов.

Прямо сейчас внимательно стоит следить за Германией. 23 февраля в стране проходят досрочные парламентские выборы, по итогам которых будет определен новый канцлер вместо Шольца. Скорее всего им станет мультимиллионер Фридрих Мерц - русофоб и сторонник усиления поддержки Украины.