Израиль приостановил выдачу палестинских заключённых ХАМАС

Израиль прекращает выпускать из тюрем палестинских заключённых. Запланированное освобождение отложено до тех пор, пока ХАМАС не перестанет проводить унизительные церемонии.

Накануне Тель-Авив получил шестерых заложников. Пятерым из них перед телекамерами вручили "сертификаты освобождения". В канцелярии израильского премьер-министра заявили, из-за подобных выходок в заключении пока останутся шестьсот палестинцев. Их вернут только после того, как ХАМАС изменит подход к передаче пленников.

Также ЦАХАЛ не отказывается от продолжения контртеррористической операции на Западном берегу реки Иордан. На помощь военным могут перебросить танки, сообщает "ТВ Центр".