Франция и Великобритания вынашивают планы по отправке на Украину порядка 30 тысяч боевиков, якобы, для обеспечения мира Такую утопическую идею президент Макрон и премьер Стармер надеются обсудить с президентом США Дональдом Трампом на следующей неделе. В некоторых западных СМИ подобную инициативу уже окрестили сценарием Третьей мировой войны, что идёт вразрез с курсом новой американской администрации.

По городам США прокатились организованные украинскими диаспорами марши несогласия с предлагаемым Дональдом Трампом вариантом урегулирования конфликта. Среди ряженных в жёлто-голубое демонстрантов немало крепких мужчин призывного возраста. Уехавшие за кордон украинцы предпочитают поддерживать родину на безопасном расстоянии.

За океаном рассуждать, каким должен быть мир, конечно, спокойнее. В то время как ВСУ остро нуждаются в людях, украинские уклонисты ещё и пытаются указывать приютившим их государствам Запада, что те для должны сделать для ошмётков их страны.

Удивительно, но никаких претензий к Зеленскому, который побежал торговать украинскими ресурсами, едва стало понятно, к власти в США пришёл бизнесмен, не выдвигают. Дональд Трамп уже несколько раз озвучивал свою позицию: время переговоров для Киева прошло. Теперь - только сделка. Причём, американский президент уверяет, что возможность завершить украинский конфликт появится уже на будущей неделе.

Чем больше артачится режим, тем хуже условия сделки. А ведь Москва предупреждала, что так и будет. Ещё в начале недели американский президент требовал передать Штатам половину всех прав на добычу редкоземельных металлов. Теперь он хочет Украину со всеми её ископаемыми потрохами. Счёт на 500 миллиардов долларов уже выставлен.