Путин встретился в Кремле с героями спецоперации

Владимир Путин поздравил собравшихся в Кремле Героев России с Днём защитника Отечества. Участники СВО достойно проходят через тяжёлые испытания, проявляют себя как патриоты России, отметил президент.

Ранее Путин поздравил ветеранов, личный и гражданский состав Вооружённых сил с праздником. Президент поблагодарил их за честную и безупречную службу Родине. Глава государства отдельно отметил участников специальной военной операции, подчеркнув их силу духа и решимость побеждать.

Сегодня в России отмечается День защитника Отечества. Торжественные мероприятия проходят по всей стране - чествуют ветеранов и военнослужащих.

Первыми праздник встретили на Дальнем Востоке. В Забайкальском крае, Приморье, на Сахалине почтили память героев Великой Отечественной войны и возложили цветы к Вечному огню. В Хабаровском крае провели хоккейный матч, приуроченный к празднику.