Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у кремлёвской стены. Владимира Путина сопровождали министр обороны Андрей Белоусов и военные, с которыми глава государства встречался сегодня в Кремле. Собравшиеся почтили память павших воинов.

Ранее Владимир Путин встретился в Кремле с Героями России. Он вручил им высокие награды и поздравил с праздником.

Сегодня в России отмечается День защитника Отечества. Торжественные мероприятия проходят по всей стране - чествуют ветеранов и военнослужащих.

Первыми праздник встретили на Дальнем Востоке. В Забайкальском крае, Приморье, на Сахалине почтили память героев Великой Отечественной войны и возложили цветы к Вечному огню. В Хабаровском крае провели хоккейный матч, приуроченный к празднику.