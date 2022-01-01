Армия России освободила Улаклы и Новоандреевку в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.

Также за минувшие сутки авиация и ракетные войска нанесли точечные удары по инфраструктуре военных аэродромов, местам проведения сборов руководящего состава ВСУ.

Средства ПВО уничтожили за 24 часа четыре управляемые авиационные бомбы Hammer, один снаряд системы залпового огня HIMARS и 74 беспилотника противника.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение. 10 августа 2024 года после провокации ВСУ в Курской области в трёх приграничных регионах России - Курской, Брянской и Белгородской областях - был введён режим КТО.