МИД опроверг слова Трампа о второй встрече в Эр-Рияде

Никакой встречи между представителями России и США 25 февраля в Эр-Рияде не готовится. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД России Сергей Рябков.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что второй раунд переговоров США и России пройдёт 25 февраля в Саудовской Аравии.

12 февраля состоялся первый после переизбрания Дональда Трампа его телефонный разговор с Владимиром Путиным. Президенты России и США говорили около полутора часов. Обсуждалась ситуация на Украине, другие мировые проблемы.

18 февраля в Эр-Рияде прошла встреча российской и американской делегаций, она стала первым шагом к началу переговоров между Россией и США на высшем уровне. Москва и Вашингтон сейчас готовят встречу президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.