Блины и народные забавы: москвичи готовятся встретить Масленицу

В минувшую пятницу в столице стартовал фестиваль "Московская масленица". Он пройдёт на более чем 30 площадках города и продлится до 2 марта.

Народные гуляния проходят в центре города - на площади Революции, Тверской и Манежной площадях. Здесь можно петь и танцевать вместе с артистами, покататься на карусели, поучаствовать в старинных забавах, посмотреть ледовые и театральные шоу, познакомиться с работой настоящих кузнецов.

И конечно попробовать блины. Их обещают приготовить больше 50 видов, с самыми разными начинками. Будут и спортивные состязания и мастер-классы. Москвичей и гостей столицы ждут не только в центре, но и в 25 парках города, где для них приготовлено более 120 мероприятий. Флагманские площадки находятся в Сокольниках, Кузьминках и на Ходынском поле, сообщает "ТВ Центр".