Мэр Москвы Сергей Собянин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата. В мероприятии приняли участие представители ветеранских и молодёжных патриотических организаций Москвы. Была объявлена минута молчания. В завершении прозвучал гимн России в исполнении военного оркестра.

Ранее венок к мемориалу у кремлёвской стены возложили президент Владимир Путин и министр обороны Андрей Белоусов. Глава государства утром встретился в Кремле с Героями России.

Путин поздравил их с Днём защитника Отечества и вручил высокие награды. Среди награждённых был ефрейтор из Якутии, победивший в рукопашной схватке украинского солдата.

Участники СВО достойно проходят через тяжёлые испытания, проявляют себя как патриоты России, отметил президент.