Собянин: В Москве установят мемориальные доски трём Героям России

В Москве будут установлены мемориальные доски трём Героям России. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

В столице будет увековечена память участников специальной военной операции генерал-лейтенанта Романа Кутузова, младшего лейтенанта Ивана Подъяблонского и гвардии лейтенанта Ивана Шамшеева.

В День защитника Отечества мэр Москвы возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. В церемонии приняли участие представители ветеранских и молодёжных патриотических организаций столицы.

Ранее венок к мемориалу у кремлёвской стены возложили президент Владимир Путин и министр обороны Андрей Белоусов. Глава государства утром встретился в Кремле с Героями России.