Израильские самолёты перепугали участников похорон Насраллы

Израильские ВВС нанесли удары сразу по нескольким объектам "Хезболлы" на востоке и юге Ливана. Истребители были замечены и над столицей страны, сообщает "ТВ Центр".

Военные самолёты еврейского государства пролетели над Бейрутом на малой высоте в тот момент, когда на одном из городских стадионов начались похороны руководителя шиитского движения Хасана Насраллы. Попрощаться с лидером пришли сотни тысяч ливанцев.

Собравшиеся скандировали лозунги против Израиля, жертвой которого и стал Насралла. Он был убит в штаб-квартире "Хезболлы" осенью прошлого года в результате воздушной операции ЦАХАЛа.