Названы дата и тема второго раунда переговоров России и США

Переговоры России и США по раздражителям в двусторонних отношениях пройдут в конце следующей недели. Об этом сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков. Диалог будет вестись на уровне директоров департаментов внешнеполитических ведомств, сообщает ТАСС.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что второй раунд переговоров США и России пройдёт 25 февраля в Саудовской Аравии. Эту информацию опровергли в российском МИДе.

12 февраля состоялся первый после переизбрания Дональда Трампа его телефонный разговор с Владимиром Путиным. Президенты России и США говорили около полутора часов. Обсуждалась ситуация на Украине, другие мировые проблемы.

18 февраля в Эр-Рияде прошла встреча российской и американской делегаций, она стала первым шагом к началу переговоров между Россией и США на высшем уровне. Москва и Вашингтон сейчас готовят встречу президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.