Планируемая сделка по использованию украинских полезных ископаемых не включает военные гарантии для Киева. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает ТАСС.

Планы Запада по Украине предполагают возможное развертывание войск Европы, но без участия НАТО, пояснил министр.

В Вашингтоне ждут, что Владимир Зеленский подпишет сделку на следующей неделе. Правда, сам главарь киевского режима пока не намерен отдавать украинские редкоземельные металлы за бесценок. Сегодня он начал заочно торговаться с Дональдом Трампом.

Зеленский заявил, что Киев не будет отдавать долги США своими минералами. Он также уменьшил в пять раз сумму, которую получил от Штатов. В Вашингтоне называют цифру в 500 миллиардов долларов. Зеленский же полагает, что США передали Украине 100 миллиардов.

Ранее Дональд Трамп предложил Зеленскому подписать сделку, в результате которой США получат доходы от продажи украинских полезных ископаемых. Соглашение планировалось подписать на этой неделе, но в Киеве взяли тайм-аут.