В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных

Минобороны представило новых героев спецоперации.

Гвардии рядовой Александр Нестеров засек вражеский дрон-камикадзе, который приближался к нашим позициям, и прицельным огнем из стрелкового оружия поразил беспилотник. Коптер сдетонировал в воздухе, не долетев до расположения российских войск.

Гвардии сержант Сергей Ермаков обеспечивает устойчивую связь артиллерийских расчетов с командованием. В результате обстрелов ВСУ часть оборудования вышла из строя. Под огнем неприятеля, рискуя собой, Сергей смог оперативно устранить неисправность и восстановил взаимодействие подразделений с вышестоящим штабом.