Российские Вооруженные силы нанесли очередные удары высокоточным оружием по украинским тылам. Взрывы этой ночью звучали в Киеве и Харькове, воздушная тревога была объявлена в четырех областях.

Тем временем наши войска накануне освободили Улаклы и Новоандреевку в ДНР, а за неделю выбили противника еще из четырех населенных пунктов в зоне спецоперации.

В Луганской народной республике экипажи танков Т-72 Б3М группировки "Запад" уничтожили опорник и живую силу неонацистов. Координаты замаскированного укрепрайона разведчики передали танкистам. Бойцы выдвинулись на закрытые огневые позиции и нанесли удары 125-миллиметровыми снарядами с расстояния 5 километров.

Корректировку вели с помощью беспилотников. Прицельными выстрелами вражеская пехота и натовская техника ликвидированы.