В Курском приграничье подразделения группировки "Север" с воздуха поддерживает экипаж вертолета Ка-52М. "Аллигатор" нанес точные удары ракетами по личному составу и бронетехнике ВСУ. Все цели были уничтожены.

За последние сутки враг потерял более 200 боевиков, около 20 бронемашин, 14 автомобилей и другое вооружение. По противнику ударно отработали и расчеты РСЗО "Град" тульских десантников. В одном из приграничных районов они поразили несколько групп украинской пехоты, которые пытались закрепиться в лесном массиве.

Реактивными ракетами артиллеристы накрыли указанный квадрат. Кадры, полученные с беспилотника, подтвердили полную ликвидацию неприятеля.